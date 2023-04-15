مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. سكينة تريد قتل ابنها مسعود لإخفاء السر

يعرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 24 على قناة سي بي سي، والذي كان يحمل الكثير من المفاجآت حيث اعترف أحمد عيد الذي يجسد دور مسعود بقتل أخيه.

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

وانهارت سكينة تجسد دورها فريدة سيف النصر في مسلسل عملة نادرة الحلقة 24 بعد معرفة أن مسعود هو الذي قتل أخيه بلال، وبدأت تفكر في ضرورة قتل مسعود حتى يموت معه سر قتل أخيه.

وخلال احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 24 ، دخل عليها عبد الجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان واعترفت له بالأمر وأنه السبب في التفرقة بين الأبناء بسبب توزيع الورث، بينما أخبرها أنها السبب وتربيتها الفاشلة وقسوتها معهم، ودارت بينهم وصلة خناق كبيرة هددها بالقتل إذا قيل هذا الموضوع مرة أخرى.

واتصلت نادرة تجسد دورها نيللي كريم بعبد الجبار حتى ترى ابنها لكنه رفض وأخبرها أنها أصبحت في عصمة رجل أخر ولا يصح أن تراه لكنها هددته، وقالت إنه أصبح بينه وبين القبر بضع خطوات وأن يتقي الله.



مسلسل عملة نادرة

تقدم الفنانة نيللي كريم عمل درامي جديد خلال السباق الرمضاني للعام 2023، وتجسد خلاله شخصية نادرة التى تعيش معاناة الظلم والحرمان الذى يحاصر المرأة في الصعيد ويمنعها من أن تورث أرض كونها نسوية، وعند الضرورة يتم تعويضها بالأموال ومن تخالف ذلك تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.



أحداث الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة أمس العديد من الأحداث، أبرزها تدهور حالة مسعود "أحمد عيد" الصحية، وملازمة الكوابيس لأحلامه، حيث بدأ يسير في الشوارع كالمجذوب بعد أن قامت اسراء بوضع المياه المخلوطة بالأدوية التي أعطتها لها نادرة "نيللي كريم"، إضافة للعمل التي استعانت بأحد الدجالين لعمله له، كما شهدت الحلقة قرار عبد الجبار "جمال سليمان" أن يعرض مسعود على الشيخ منزلاوي حتى يعالجه، وقام المنزلاوي بنصيحة عبد الجبار أن يذهب بمسعود للطبيب في القاهرة، ولا يعرضه على أى شخص سوى الأطباء.