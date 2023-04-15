مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

تشارك الفنانة نيللي كريم بمسلسل عملة نادرة خلال السباق الرمضاني للأعمال الدرامية للعام 2023، وتقدم نيللي شخصية نادرة التي تجسد دور امرأة صعيدية تتحدى العادات والتقاليد وتواجه الظلم الذي تعرضت له.

احداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

ويهتم العديد من المشاهدين بمتابعة مسلسل عملة نادرة الذي يعرض يوميًا بأحداث متطورة، وبالتزامن مع عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 24 ازداد البحث من قبل العديد عن موعد عرض الحلقة:

موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 24



مسلسل عملة نادرة يعرض على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها خلال شهر رمضان الكريم، بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش إت - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30، ويعرض المسلسل أيضًا على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 8.45 مساء والإعادة تتم الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء.

أحداث الحلقة الماضية من مسلسل عملة نادرة

شهدت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة أمس العديد من الأحداث، حيث تدهورت حالة مسعود "أحمد عيد" وبدأ يسير في الشوارع كالمجذوب بعد أن قامت إسراء بوضع المياه المخلوطة بالأدوية التي أعطتها لها نادرة "نيللي كريم"، كما شهدت الحلقة قرار عبد الجبار "جمال سليمان" أن يعرض مسعود على الشيخ منزلاوي حتى يعالجه، وقام المنزلاوي بنصيحة عبد الجبار أن يذهب بمسعود للطبيب في القاهرة، ولا يعرضه على أى شخص سوى الأطباء، جيث هم الوحيدون الذين يستطيعوا معرفة ما به.

مسلسل عملة نادرة:



يعرض مسلسل عملة نادرة بالموسم الرمضاني للعام 2023، والمسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والبطولة للفنانة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.