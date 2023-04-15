السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة الحلقة 24| ريهام حجاج تبلغ الشرطة على رجب.. وسوسن بدر تطالبها بتوزيع الميراث

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

اشتعلت الأحداث في مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج، خاصة مع اقتراب الحلقات الأخيرة من المسلسل الذي يناقش الكثير من القضايا المتعلقة بكل البيوت المصرية.

 

احداث مسلسل جميلة الحلقة 24

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل جميلة، زيارة شهيرة والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر منزل جميلة والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج.

 

أحداث مثيرة مسلسل جميلة الحلقة 24


وأخبرتها جميلة أنها لا تشغل بالها بالرجل المجهول "رجب" حيث أنها أبلغت الشرطة من أجل القبض عليه وعدم التقرب لها ولأسرتها.

وارتبكت شهيرة بعد سماع كلام ابنتها جميلة، خاصة أنها طالبت من طارق نصار حبيبها والذي يجسد دوره الفنان سامح الصريطي بقتله، الأمر الذي يجعله في طريق الشرطة.

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كما طالبت شهيرة بتوزيع الميراث على أخواتها، حيث استغربت جميلة من كلام شهيرة والدتها قائلة: "مش انتي قولتي إنك أمينة على ورث أخواتك.. أية اللي حصل علشان تغيري كلامك".


كما شهدت الحلقة، رفع قضية على طارق من قبل زوجته داليا، بسبب النصب عليها في الكثير من الملايين بسبب إيهامها أن شركتها عليها غرامات كبيرة ولابد من السداد لتنجو من السجن.

 

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 24

 

تضمنت حلقات مسلسل جميلة الكثير من الصراعات بين الأصدقاء أصحاب النفوس المريضة والخيانة من أقرب الأصدقاء سواء خيانة صداقة أو خيانة زوجية.

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

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