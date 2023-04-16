الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تعلن ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذر المواطنين

درجات الحرارة
درجات الحرارة

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع لتكون ذروتها الثلاثاء المقبل، وتسجل القاهرة الكبرى 32 لـ33 درجة مئوية.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن البلاد ما زالت تشهد النصف الأول من فصل الربيع، ومن الوارد أن نشهد حالة من التقلبات الجوية، مشددة على متابعة النشرة الجوية أولًا بأول.

وأكدت أنه مع بداية يوم الأربعاء المقبل تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، وتعود الأجواء الربيعية المائلة للحرارة فترة النهار مجددًا.

وحذرت من التعرض للأشعة الشمس المباشرة، ويجب الابتعاد خلال فترات سطوع الشمس خاصة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الـ3 عصرًا لأنها تسجل أعلى ارتفاع خلال اليوم.

 

الهيئة العامة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد فصل الربيع درجات الحرارة

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