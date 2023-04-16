الأحد 16 أبريل 2023
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عالم

الجيش السودانى يعلن هروب قائد قوات الدعم السريع "حميدتى"

صورة من ترك حميدتي
صورة من ترك حميدتي زيه العسكري وهروبه

أعلنت القوات المسلحة السودانية، عن هروب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه، وذلك وفق بيان للجيش عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأوضح الجيش السوداني في وقت سابق اليوم أن الشوارع السودانية شهدت احتفالات شعبية مع قواته المسلحة الجيش السوداني القومي المهني لانتصاره في العملية العسكرية الخاصة بإنهاء تمرد حميدتي. 

ونفى مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في وقت سابق اليوم صحة ادعاء الدعم السريع باستيلائها أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة.

 

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