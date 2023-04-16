السماح لـ84 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بالإذن لـ84 شخصاً بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.