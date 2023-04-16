وزير الإسكان يتابع ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة النوبارية الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بمدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، مؤكدًا حرص الوزارة وأجهزتها على استكمال تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمختلف المناطق، ولا سيما ما يتم تنفيذه من مشروعات عمرانية.

واطَّلع وزير الإسكان، على الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة النوبارية الجديدة، والتي شملت مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية، ومشروعات مرافق، بجانب تخصيص قطع أراضٍ استثمارية لتلبية احتياجات سكان المدينة الحالية والمستقبلية، وغير ذلك من مشروعات.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أن أهم مشروعات المرافق بمدينة النوبارية الجديدة هو مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقيمة 324 مليون جنيه بطاقة استيعابية 22 ألف م 3/ يوم، حيث تم الاستلام الابتدائي للمشروع، وجارٍ أيضًا تنفيذ رافع صرف صحى بالحي السكنى المتميز بنسبة تنفيذ متقدمة، وأعمال مرافق أخرى.

وأوضح المهندس أحمد إسماعيل، أن الأعمال التي تم ويجري تنفيذها شملت تطوير مداخل المدينة على الطريق الصحراوي، ورفع كفاءة الكهرباء والطرق والمرافق والمسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، واستحداث مدخل للمدينة للقادم من اتجاه القاهرة، ورفع كفاءة عدة طرق، مما أدى إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار بالمدينة.

وأشار المهندس أحمد إسماعيل، إلى أنه تم بيع 9 قطع أراضٍ استثمارية بمساحة 19980 م 2، وبإجمالى استثمارات تصل إلى 131 مليون جنيه أغلبها محول بالدولار من الخارج، مما يسهم في رفع احتياطي النقد الأجنبى بالدولة وتشغيل أنشطة مختلفة تسهم في توفير حياة أفضل لسكان المدينة وزيادة نسبة الإشغال، وتوفير الخدمات التى تتناسب مع توسعات المدينة الحالية والمستقبلية، وجذب السكان إلى الأحياء الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح وبيع 15 محلًا تجاريًا بالأسواق التجارية المختلفة بالمزاد العلني بأسعار تتراوح من (13000: 63000 جنيه) للمتر مربع، وذلك لخلق فرص عمل جديدة وتوفير أنشطة متنوعة.

وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ عملية رفع كفاءة المحاور الرئيسية المحيطة بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية وحي سكنى بقيمة أمر إسناد 25 مليون جنيه، وتم تنفيذ أماكن انتظار سيارات على جانبي الطريق بالمنطقة التجارية ومنطقة البنوك وحل الاختناقات المرورية فى أماكن الازدحام، وتحديث اللافتات واللوحات الإرشادية.

ولفت رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة إلى أن قطاع الزراعة شمل زراعة الأشجار المثمرة بمشاركة من المجتمع المدني، حيث تم توفير نخيل وشجر زيتون بمختلف الأحياء بالمدينة، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات، وزيادة المزروعات بمشتل الجهاز، وذلك لإكثارها وزراعتها فى الأماكن المختلفة بالأحياء وزيادة عدد الصوب، حيث تم رفع كفاءة وإنشاء صوبتين بمسطح 2000 م 2.

ونوه رئيس الجهاز، عن أن قطاع الكهرباء شمل رفع كفاءة أعمدة الإنارة واستبدال لمبات الصوديوم بأخرى ليد لأكثر من 1100 عمود، والمشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المحاور الرئيسية، كما تم التنسيق مع محافظة البحيرة والإعلان عن تشغيل خطوط سيارات فان للنقل الداخلي، وجارٍ استقبال الطلبات.

وقال المهندس أحمد إسماعيل، إن قطاع التنمية شمل تنفيذ حملات مختلفة لمجابهة أعمال البناء المخالفة للقانون ومصادرة مواد البناء والمعدات، ورفع إشغالات، واستعادة هيبة الدولة بالمدينة والحد من المخالفات، واستكمال الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.