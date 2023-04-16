الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ182 ألفًا و70 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 182 ألفًا و70 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و657 دبابة و7 آلاف و83 من المركبات المدرعة و2795 من النظم المدفعية و538 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و284 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و293 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و658 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 326 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

 

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