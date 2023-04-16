"الأعلى للثقافة "ينظم ندوة عن الدراما الرمضانية وثقافة المجتمع الثلاثاء

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "الدراما الرمضانية وثقافة المجتمع"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

من المقرر أن يدير الندوة، الدكتور أحمد مجدي حجازي مقرر اللجنة، ويشارك بها طبقًا\ كل من الدكتور حامد عبده الهادئ أحمد أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكليه الآداب جامعة الزقازيق، والدكتورة سهير عبد السلام حنفي أستاذ الفلسفة السياسية وعضو مجلس الشيوخ، والناقد الفني طارق الشناوي.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment