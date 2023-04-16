الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة "ينظم ندوة عن الدراما الرمضانية وثقافة المجتمع الثلاثاء

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "الدراما الرمضانية وثقافة المجتمع"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

من المقرر أن يدير الندوة، الدكتور أحمد مجدي حجازي مقرر اللجنة، ويشارك بها طبقًا\  كل من الدكتور حامد عبده الهادئ أحمد أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكليه الآداب جامعة الزقازيق، والدكتورة سهير عبد السلام حنفي أستاذ الفلسفة السياسية وعضو مجلس الشيوخ، والناقد الفني طارق الشناوي.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment

الأعلي للثقافة المجلس الأعلى للثقافة الدراما الرمضانية الدراما الرمضانية وثقافة المجتمع الدكتور هشام عزمي

الأكثر قراءة

"شئون الحرمين": أكثر من 1.5 مليون مصلٍ ومعتمر فى المسجد الحرام أمس

12 مصابًا بـ7 حوادث طرق فى المنيا

الصحة: تسجيل 52 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول من عام 2023

الثلاثاء.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار رغم الخسائر

3 إصابات بحريق شقة فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس