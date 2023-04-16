إيهاب منصور: الحوار الوطنى فرصة لبحث تحديات المرحلة الراهنة وتلبية متطلبات المواطن

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن انطلاق الحوار الوطني مطلع الشهر المقبل، يأتي في توقيت هام بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية حكومة وشعبًا لكثير من التحديات والملفات التي تحتاج لدراسات ومناقشات موسعة ستتيحها مائدة الحوار الوطني، للخروج بحلول وأفكار يمكن أن تستعين بها الحكومة في سبل المواجهة والتصدي للتحديات التي فرضتها الجوائح العالمية.

- دعم القيادة السياسية يؤكد وجود رغبة حقيقية لإنجاح هذا الحوار

ولفت "منصور"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن دعم القيادة السياسية المستمر لجهود الحوار الوطني الآن وقبل انطلاقه، يؤكد وجود رغبة حقيقية لإنجاح هذا الحوار وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لمتطلباته من أجل أن يكون له تأثير وصدى إيجابي في الشارع المصري.

وكان قد اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصري.

وأوضح رشوان أن الحوار سوف يجري بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، مؤكدًا أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيًا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلًا لتوافق القوى المشاركة فيه.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني يحرص على تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها.