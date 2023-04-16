الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وجد حقيبة أموال فأعادها.. سائق ميكروباص بالوادى الجديد يعيد 212 ألف جنيه لصاحبها

السائق الأمين يعيد
السائق الأمين يعيد الفلوس لصاحبهم

أعاد سائق ميكروباص بمحافظة الوادي الجديد، حقيبة داخلها مبلغ 212 ألف جنيه، تركها راكب في المقعد الخلفي سهوا، أثناء سفره لمركز الخارجة


وكان جمال نصوح سائق ميكروباص مقيم في مدينة موط بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، قد عثر على مبلغ 212 ألف جنيه، عقب وصوله لمركز الخارجة، حيث فوجئ بشنطة في الكرسي الخلفي، فعلم أن الشنطة لراكب من محافظة سوهاج بعد وجود باسبور في حقيبة الأموال.

 

وعلى الفور تم إبلاغ السيد حسين السويسي مدير إدارة المواقف بمركز الداخلة بالعثور على حقيبة بها أموال قد تركها راكب يجلس بالمقعد الخلفي بالمكيروباص وبعد نزوله عثر عليها السائق الأمين ومعها باسبور به عنوان صاحب الحقيبة.

 

وقال جمال نصوح الملقب بـ جمال المصري إنه تم التواصل من خلال الباسبور الموجود بالحقيبة بصاحب هذه الأموال ويدعى عثمان محمد من أهالي محافظة سوهاج ويقيم بمركز الفرافرة، وتم تسليمه المبلغ كاملاً في حضور السيد حسين السويسي مدير إدارة المواقف بالداخلة.

السائق الأمين يعيد الفلوس لصاحبهم 

وقال حسين السويسي مدير إدارة المواقف إن ما يقوم به أبناء الوادي الجديد، يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والإخلاص ورد الأمانات إلي أهلها كما أن ما قام به المصري ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل الواحات، مؤكدا أن هناك ضرورة لدعم ورعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، والتي تتحلى بقيم مجتمعاتنا الأصيلة من الإنسانية والشهامة والنبل والأمانة.


وأضاف «جمال الميري» عندما تواصلت مع صاحب المبلغ  كنت في إرتياح كبير بعد عودة الشنطة والأوراق لصاحبها، حيث عرض علينا صاحب المبلغ مكافأة فرفضت، وقدموا لنا جزيل الشكر والعرفان على ما قدمناه من خير والذى يتمثل فى إعادة المبلغ والأوراق لهم، وهذه ليست المرة الأولى بل عثرت على تليفونات وخواتم ذهب وبفضل الله نتمكن من إعادتها لأصحابها.

السائق الأمين يعيد الفلوس لصاحبهم 
أعاد سائق ميكروباص الوادي الجديد حقيبة داخلها مبلغ 212 ألف جنيه تركها راكب المقعد الخلفي سهوا مدير إدارة المواقف صاحب الحقيبه الباسبور الموجود بالحقيبه

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