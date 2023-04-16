«وحيدًا قُرْبَ النِّيل».. مختاراتٌ شعريةٌ لأحمد الشَّهاوى بالإنجليزية فى أمريكا

صدر حديثًا بأمريكا مختارات شعرية للشاعر أحمد الشهاوي من ترجمة الشاعر المغربي الأمريكي مبارك السريفي الأستاذ بجامعة بنسلفانيا، والعنوان من اختيار المترجم والناشر الأمريكي.

وكتب الشاعر الكولومبي كارلوس آجواساكو كلمة وضعت على ظهر الغلاف الخلفي للمختارات "وحيدًا قرب النيل".

يقول كارلوس آجواساكو في كلمته: "أحمد الشهاوي شاعرٌ من طبقةِ كفافيس وأدونيس وأُنجاريتِّي؛ فصوته الشِّعري المُحلِّق السماويُّ يتسم بأنه عميقٌ و فلسفيٌّ؛ كما تتسمُ صورهُ الجمالية بأنها شخصية و حقيقية، و تتنوَّعُ مراجعه بين كونها سيرةً ذاتيةً وأيضًا عالمية".

يتخطَّى صوتُ الشهاوي في عصرنا هذا حاجز الزمان و المكان، و ذلك في حوارٍ يذكِّرُنا بسونيت لفرانسيسكو كيڤيدو ''من البرج العاجيّ'' يشكِّل ''وحيدًا قُرْبَ النيل'' رسمًا خرائطيًّا شاملًا للصور الخيالية المُصمَّمَة بدقَّةٍ متناهيةٍ، فالقراءة المستعرضة لهذا الكتاب ستكشفُ صلةُ الشَّهاوي الچينية بكل من الاستشراق والجماليات التي تمتد عبر المحيط الأطلسي وأيضًا بالفلسفة و الفن و البناء الاجتماعي للمعرفة.

أما عن الشاعر الكولومبي كارلوس آجواساكو فهو أستاذ الأدب بجامعة سيتي أوف نيويورك، ومدير مهرجان نيويورك للشعر العالمي، ومؤلف القصيدة الشهيرة "قصائد مترو نيويورك".

أما عن الشاعر أحمد الشهاوي فقد بدأ حبه للشعر صغيرًا، حيث كان يكتب الشعر العمودي التقليدي منذ أن كان في المدرسة، وفي فترة دراسته الجامعية، شارك في قسم الصحافة في تأسيس جريدة «صوت سوهاج» التي يحررها طلبة قسم الصحافة في جامعة أسيوط وكان وقتها هو رئيس القسم الثقافي.

وفي أبريل عام 1984، التحق الشهاوي بالجيش المصري لأداء خدمته العسكرية، وبعدها بعام، عمل في جريدة الأهرام في قسم الأخبار قبل أن يتولى مهام سكرتير تحرير مجلة «نصف الدنيا» الأسبوعية التي ساهم في تأسيسها والتي تصدر عن مؤسسة الأهرام في عام 1990.

أصدر الشاعر أحمد الشهاوي ديوانه الشعري الأول بعنوان «ركعتان للعشق» في عام 1988 ثم كتابه الثاني «الأحاديث (السفر الأول)» في عام 1991،. وبسبب نشأته في بيت أزهري صوفيي وتأثره بثقافة الإنشاد الصوفي وخصوصًا بالطريقة الصوفية الشاذلية، فإن معظم أشعاره يغلب عليها الطابع الغنائي ويظهر هذا بوضوح في ديوانه الشعري«كتاب الموت».

وقد تُرجمت أعماله الأدبية إلى لغات عديدة، منها الإسبانية، والتركية، والفرنسية، والرومانية، كما أن مهرجان الشعر العالمي «روتردام» أصدر بعضًا من كتبه باللغتين الإنجليزية والهولندية في عام 2004. وخلال السنوات الماضية، أجريت دراسات عديدة وأطروحات ماجستير ودكتوراة حول أحمد الشهاوي وأساليبه والظاهرة الصوفية في أشعاره، ودراسات حول أساليب وتقنيات ترجمة أعماله الشعرية إلى لغات مختلفة.