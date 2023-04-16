قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 16 أبريل 2023، لمواليد الأبراج الهوائية.

الميزان

مهنيًا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح إليه منذ مدّة طويلة.

عاطفيًاً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب.

صحيًا: انتبه لمشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسمح لك الفرصة.

الجوزاء

مهنيًا: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح.

عاطفيًا: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحيًا: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.

الدلو

مهنيًا: يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديدة في حياتك أو ربحًا ماليًا، ويضاعف الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقًا.

عاطفيًا: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما يصعب حلها سريعًا.

صحيًا: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا، يجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة.

صفات مواليد الأبراج الهوائية:

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب، ويعتبرون من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يتميزون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص محبين للتواصل ويجيدون التفاهم بشكل جيد.

مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة لهم من الصفات المشتركة بينهم، وهي أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، وتكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدل، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليون، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

ينجحون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيفي، ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية الشديدة والمزاج المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات، فهم أشخاص اجتماعيون يجيدون التواصل والتفاهم بشكل جيد مع الآخرين.