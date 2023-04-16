مستقبل وطن بكفر شكر يكرم الأطفال حفظة القرآن الكريم

نظم حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة خالد جرامون أمين عام الحزب حفل بهيج لتكريم عددا من حفظة القرآن الكريم على مستوى المركز والمدينة بحضور عددا من قيادات وأعضاء الحزب وتم منحهم جوائز وشهادات تقدير تكريما وعرفانا على جهودهم فى حفظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه.

وأكد خالد جرامون أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر أن التكريم يعد ضمن عدد من الأنشطة والمبادرات التى نظمها الحزب الفترة الماضية فضلا عن أن الأنشطة الرمضانية الآن تهدف إلى خلق روح التنافس الشريف والروح الرياضية والتعارف بين الأطفال وتشجيعهم على مواصلة الجهود فى حفظ القرآن الكريم والتفوق في الدراسة أيضا مشيرا إلى أن الذى يحفظ القران بحق ويعمل به يكون من أفضل العناصر انتماء لهذا الوطن الذى نسعى دائما للعمل على رفع رايته بين دول العالم بالعلم والمعرفة والثقافة.

وأوضح جرامون فى تصريحات صحفية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعو دائما إلى محاربة الفكر الارهابى بالفكر السليم المستنير وتجديد الخطاب الدينى والفهم الحقيقى لصحيح الدين الاسلامى، مشيرا إلى أننا داخل أمانة الحزب نسعى إلى تنشئة الأطفال تنشئة سليمة ووطنية باعتبارهم بذور المستقبل الذين يحملون راية مصر بين دول العالم كما نستهدف تشجيع النشء على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليم الدين الإسلامى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منوها أن مسيرة العطاء تستمر فى تحفيظ الأطفال كتاب الله لتكتمل الصور الجميله والتى تجسيد القيم والمبادئ الدينية والأخلاق الحميدة والموروثات الدينية و العادات والتقاليد السامية

وشارك فى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم المهندس هانى شحاتة أمين تنظيم مستقبل وطن بمركز ومدينة كفر شكر وياسر هلال حامد مسئول الأنشطة الدينية بالحزب.