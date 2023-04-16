الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف تُعيد بناء توكلك على الله؟.. الداعية مصطفى حسنى يوضح

مصطفى حسني
مصطفى حسني

أوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني ، خطوات إعادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، قائلاً: "إن الخطوة الأولى تتمثل في تحمل ألم الترقب وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى".

 

وأضاف حسني، خلال تقديمه برنامج رميم المذاع عبر قناة الناس، أن بعضنا لا يكون موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى، في باله، لأنه لا يعرف أن يحدد هل هو متوكل على الله أم لا، معقبًا: "مادام أنك آخذ بالأسباب وتدعو الله سبحانه وتعالى، فإنك في هذه الحالة تكون متوكل".

 

وأشار إلى أنه شيء طبيعي أن يكون هناك هزة في القلب وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى، معقبا: "يجب أن تتحمل هذه الهزة في القلب، بتحملك ستحافظ على التوكل في قلبك ولا تشك في نفسك". 

 

وبين أن فهمك للمعادلة وهو أن التوكل سعي باجتهاد، واعتماد القلب على الله بالإضافة إلى تفويض النتائج، معقبًا: "فعندما تفعل هذه الأمور الثلاثة فأنت تحقق التوكل، لكن يجب أن تركز على السعي، أي عليك أن تطرق على كل الأبواب، حتى تصل لمرحلة أنك تضع رأسك على الوسادة وأنت تقول أنا عملت إللي عليا".

 

وأشار إلى أن آخر خطوة تساعدك على استقرار التوكل على الله سبحانه وتعالى في قلبك، هو المواظبة على أذكار التوكل التي كان يواظب عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حيث كان يواظب على أدعية فيها معنى "ماليش غيرك يارب، خذ بيدي يارب، ساعدني يارب".

 

وتابع: "وإنت خارج من البيت قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، فيقال لك ، كفيت وهديت ووقيت وتنحى عن الشيطان". 

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