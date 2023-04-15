نائب محافظ البحيرة تشهد قداس عيد القيامة المجيد بمقر الكاتدرائية بدمنهور (صور)

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، قداس عيد القيامة المجيد، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد و محمد كجك رئيس مدينة دمنهور، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور.

حيث أعربت الدكتورة نهال بلبع، عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرةً إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، فاليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

كما تقدمت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الإخوة المسيحين بعيد القيامة المجيد متمنية لهم ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وفى كلمته تقدم نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، بالشكر لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة ،مؤكدا اننا نسيج واحد نتشارك اعيادنا وافراحنا ويجمعنا وطن واحد ومحبة صادقة نابعة من القلب.

كما نقل تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لجميع الحضور ولشعب محافظة البحيرة.

وتوافد آلاف من الأقباط على الكنائس بمدن مركز ومدينه الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة، لحضور احتفالات عيد القيامة المجيد وأداء صلاة القداس .

وترأس القمص رافائيل نبية، صلوات القداس في كنيسة مار جرجس بقرية أبو حمرة التابعة لمركز ومدينة الدلنجات بحضور الآباء والكهنة وعشرات الأسر المسيحية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، من قبل مديرية أمن البحيرة من أجل تأمين محيط الكنائس وتمشيطها من جميع الاتجهات، مع التنبيه على تواجد أحد الأشخاص التابعين للكنيسة لمتابعة عملية الدخول والتشديد في عمليات التفتيش على المتوافدين لدخول الكنائس.



من ناحية أخرى توافد الكثير من المسلمين الى كنيسة مار جرجس بمدينة الدلنجات للتهنئة بعيد القيامة، ومنهم اللواء أشرف المقرحي عضو مجلس النواب ، ومحمد الدامى عضو مجلس النواب السابق واللواء وائل زغلول محمد رئيس مجلس ومدينة الدلنجات ، والمحاسب والمحاسب هندى رئيس حزب مستقبل وطن بمدينة الدلنجات ، وعبد السلام عريف أمين تنظيم حزب حماة وطن بمحافظة البحيرة .





وتشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية، والتي استعانت بالبوابات الإلكترونية والحرم الأمني حول الكنائس، وغلق الشوارع المؤدية للكنائس أمام السيارات، وذلك لتأمين احتفالات أعياد الميلاد داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.