السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9.. يوسف يتخلص من صاحب شنطة المخدرات

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

يواصل مودي الجزاز (محمد لطفي) الضغط على يوسف (مصطفى خاطر) والضغط عليه لتنفيذ الجرائم التي يطلبه منه، وتواجد مودي في المطعم الذي يعمل فيه يوسف لطلب مهمة جديدة منه، وذلك في الحلقة التاسعة من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

 

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9

وخلال احداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9 ، أكد مودي ليوسف أن صاحب شنطة المخدرات متواجد في إحدى المطاعم ولابد التخلص منه قبل أن يتخلص من يوسف ومودي بسبب ضياع الشنطة، فأخذ يوسف علياء لذلك المطعم بحجة تناول الغداء وقضاء الوقت سويا.

وبعد وصولهم للمطعم خطط يوسف للخلاص من صاحب الشنطة، حيث قام وطلب من العامل في المطعم أنه يريد تنفيذ مفاجأة لزوجته وطلب منه أن يأتي للطاولة الخاصة بهم ويغني بعض الأغنيات التي تحبها لزوجها، وخلال حديثه معه قام بوضع السم في المشروب الخاص بصاحب الشنطة دون أن يشعر العامل، وبالفعل تناول العصير حتى فقد الوعي نهائيا.

ترددات القنوات الناقلة للحلقة 9 من مسلسل كشف مستعجل

ملخص أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثامنة.. تعرف عليه

مسلسل كشف مستعجل

ويعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة “الحياة” الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف تم عرضه على منصة watch it في النصف الأول من الشهر الكريم.

ويعد مسلسل كشف مستعجل أول أعمال منصة watch it، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه بالنصف الأول من شهر رمضان الكريم على المنصة، ولم يقتصر نجاحه على مصر فقط، إلا أنه تصدر نسب المشاهدة في السعودية والإمارات وعدد من الدول العربية.

 

ابطال مسلسل كشف مستعجل الحلقة 9

يشارك في مسلسل كشف مستعجل عدد من النجوم منهم مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق وليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف إيهاب، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعد المسلسل أول أعمال منصة watch it الأصلية لشهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي،  حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز (مصطفى خاطر)، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال (محمد عبدالرحمن توتة) بعد أن يخطب شقيقته عاليا ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

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