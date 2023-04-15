أحمد الطلحي: الرضا بالأقدار أمان وسر الوصول للسعادة

قال الشيخ أحمد الطلحي، داعية إسلامي، إن الرضا بقضاء الله وقدره في كل شيء أمان، حيث بالرضا يتم الوصول إلى الراحة والسعادة في الدنيا.

الرضا أمان

وأكد الشيخ أحمد الطلحي، خلال تقديمه برنامج "أمان" المذاع عبر فضائية "تن"، أن السعادة هي الغاية التي نرغب في تحقيقها والوصول لها في الحياة، فالجميع يبحث عن الحياة التي تغمرها السعادة لكن الحقيقة سر السعادة في الحياة هو الرضا.

أقدار الله

وأضاف في حديثه، أن الرضا يأتي بالسعادة والراحة، فالرضا هو السبيل للوصول لتلك المقاصد، الرضا أمان ويجب أن نسعى إليه لأنه سرور القلب بمر القضاء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز" ليس لك من الامر شيء"، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء في الحياة، ولا يجب على المؤمن الحزن من قدر الله.