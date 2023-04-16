لاعبو الإسماعيلى ينتظرون مكافأة الفوز على إنبى وسط أنباء عن مضاعفتها

ينتظر لاعبو الإسماعيلي صرف مكافأة فوزهم الأخيرة على فريق إنبي بثلاثة أهداف لهدف لاستلامها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اعتمادها من قبل المسؤولين بالنادي لتحفيزهم ماديا قبل لقائهم مع المصري في الأسبوع السادس والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده التاسعة والربع مسآء الخميس المقبل بإستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان اللواء أبوبكر الحديدي، رئيس اللجنة المؤقتة للإسماعيلي اتفق مع زملاءه الأعضاء ضرورة على مضاعفه مكافأة الفوز الأخيرة على انبي 1/3 التي صاحبها إداء متميز للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وحصدهم اغلي ثلاث نقاط رفعت رصيدهم للنقطة 23تواجدوا بها في المركز الرابع عشر بجدول المسابقة المحلية لتصل إلي عشرة آلاف جنيه

تجدر الإشارة إلى أن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، طالب المسؤولون بالنادي تعديل اللائحة المالية، بحيث تتناسب مع حساسية 11 مباراة المقبلة من عمر الدوري الممتاز التي تحتاج التطلع لتحقيق الفوز في غالبية أحداثها للنجاه من الهبوط للقسم الثاني نظرا لوجود صراع شرس بين أندية المؤخرة وأبناء الفانلة الصفراء .

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصرى فى ديربى القناة يوم الخميس المقبل فى مباراة صعبة للغاية على كلا الفريقين.

فى الوقت نفسه يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالمصرى تدريباته بمعسكرة ببورسعيد اليوم السبت استعدادا لديربى القناة الصعب المرتقب أمام الإسماعيلى المقرر اقامته الخميس المقبل فى إطار الأسبوع 26 للدورى.

وسيشارك فى المران جميع اللاعبيين الأساسيين والبدلاء باللقاء الأخير أمام المقاولين الذى أقيم أمس الأول الخميس باستاد برج العرب وانتهى بالتعادل السلبى، بالاضافة إلى مجموعة الشباب الصاعد للفريق الأول مؤخرا ..

وسيواصل الفريق تجاربة الداخلية الدورية مع فريق الأمل بالنادى للوقوف على تطور الحالة الفنية والبدنية لبعض البدلاء المستبعدين من التشكيل الأساسى ومن بينهم المهاجم النيجيرى اكبوتو.