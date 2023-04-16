تعرف على مصير مدمن نشر صور قتله قطة على "فيسبوك"

عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل القبض على عاطل نشر صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- تفيد قتله للقط الخاص به في مركز طلخا.. نرصد في هذا التقرير العقوبة القانونية للمتهم.

العقوبة القانونية

وتأني العقوبة وفقًا لقانون العقوبات في نص المادة 357 التي تنص على : «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتضى أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة - غير دواب الركوب - أو أضر به ضرراً كبيرًا».

تفاصيل الواقعة

ألقت قوات مباحث مركز شرطة طلخا القبض على عاطل متهم بقتل قطة والتمثيل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تلقي مركز شرطة طلخا بالدقهلية بلاغا من فتاة تدعى أمنية المهدى تتهم فيه شاب بقتل قطة والتمثيل بها عبر الفيسبوك.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم يدعى «أحمد.م»، عاطل، مدمن مخدرات، حيث وضع منشور على حسابه الشخصي بـ«الفيسبوك» به صورة قطه مقتولة قائلاً: «قتلت القط بتاعتى».

تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.