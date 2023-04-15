اندلاع حريق بعمارة سكنية بالأقصر.. وإصابة 3 أشخاص

شهد شارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر، مساء اليوم السبت، اندلاع حريق بإحدى العمارات السكنية، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتوجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد اندلاع حريق بإحدى العمارات السكنية بشارع التليفزيون وسط المدينة، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ويجري رجال الحماية المدنية بالأقصر جهودهم للسيطرة على النيران قبل امتدادها بشكل أكبر داخل المنطقة، وإخمادها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن الأقصر إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الأسباب وراءه، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.



وفى سياق آخر وقع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، مساء اليوم السبت، بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طيبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوصول إلى الأسباب وراءها.