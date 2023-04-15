"تحت الوصاية" الحلقة 9.. إصابة حما منى زكى بسكتة دماغية

لجأت منى زكي تجسد دور “حنان” في مسلسل تحت الوصاية لاقتراض مبلغ مالي يقدر بـ 25 ألف جنيه من أحد الأشخاص على أن ترجعهم خلال أسبوعين.

ووقعت "حنان" منى زكي في أحداث الحلقة 9 من “تحت الوصاية” على شيك “على بياض” حتى تحل أزمتها المالية.

وتضمنت أحداث الحلقة التاسعة مرض حما حنان بسكتة دماغية والذي كان واصي على أولادها لتكون الوصية الآن في يد العم فقط.

وذهبت منى زكي للعديد من المحلات من أجل أن تورد لهم الجمبرى وتكسب مبالغ مالية، إلا أن جميع أصحاب المحلات رفضوا التعامل معها لأنها هي المرة الأولى لها في التوريد وهم يتعاملون مع موردين معروفين لديهم.

كما شهدت أحداث الحلقة التاسعة مقابلة حنان ودلال سائقة التاكسي التي تسعى لمساعدة مني زكي، وتفكر مني زكي في إيجار محل جديد.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية” لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.