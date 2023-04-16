الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة

أقراص الترامادول
أقراص الترامادول

تمكن رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط محاولة تهريب كمية أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كينيا، على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من نيروبي، حيث اشتبه أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء فتحي مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد مرسي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود  ٨١ شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٨١٠ أقراص أخفاهم الراكب داخل علبة شيكولاتة كرتونية.

وقرر أحمد علي السيد، مدير الإدارة الأولى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

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