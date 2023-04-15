مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 24.. "سينو" يكشف لـ"يحيى" عملية التحنيط للقدماء المصريين

عرضت اليوم السبت الحلقة 24 من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز الجزء الثاني وذلك عبر شبكة قنوات دي إم سي الفضائية.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 24

وخلال الحلقة 24 من مسلسل يحيى وكنوز 2، أخذ "سينو" صديق يحيى من زمن القدماء المصريين إلى رحلة لرؤية عملية تحنيط أحد جثامين الفراعنة وتفاجأ بهذه العملية الجديدة وقال إنها تعتبر أحد الألغاز الهامة في عالمنا الحالي ويبحث العلماء لغز وسر هذه العملية.

وقال "سينو" ليحيى: "اللي بيحصل ده اسمه عملية التحنيط واحدة من أسرار علوم كيمت.. بعد انتهاء حياة الشخص بيبدأ الكهنة في تجهيزه داخل تابوته عن طريق الملح والكتان وبعض المواد الأخرى اللي بتخلي الجثمان يفضل جاف بشكل كامل وده بيحافظ عليه سنين طويلة".

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 24

ويناقش مسلسل "يحيى وكنوز" في الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا، سواء الكبار أو الصغار، بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك، ويعرض الجزء الثاني من المسلسل حصريًا على قناة DMC في تمام الساعة السادسة والربع مساء، بالإضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجهًا للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم: عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

يأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال رمضان الحالي، منها الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز، ومسلسل المحمية، والربابة مصري، وغيرها من المحتوى الخاص بالأطفال.

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