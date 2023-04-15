أيام قليلة وتبدأ أولى أيام عيد الفطر المبارك ويشغل بال المواطنين معرفة مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الفطر المبارك 2023، حيث قام أحمد عبد الهادي، بصفته المتحدث الرسمي باسم “الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق” بتحديد المواعيد، وذلك يكون بالتزامن مع الإعلان الخاص بالدكتور مصطفى مدبولي، لعمله كرئيس مجلس الوزراء، قرار بأن ستكون الفترة بداية من يوم الخميس الموافق يوم 20 في شهر أبريل الحالي حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من ذات الشهر إجازة رسمية.

مواعيد عمل مترو الأنفاق أيام عيد الفطر المبارك 2023

وتنشر “الدستور” كافة تفاصيل مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2023.

ينطلق أول قطار من كافة المحطات الانتهائية بتمام الساعة الخامسة والربع صباحًا.

وموعد آخر قطار في الخط الأول الساعة 12 وربع صباحًا.

آخر قطار في الخط الثاني من شبرا الخيمة ومن محطة المنيب بتمام الساعة 12 ونصف صباحًا.

آخر قطار في الخط الثالث من عدلى منصور بتمام الساعة 12 وسبع دقائق صباحًا.

آخر قطار في الخط الثالث من الكيت كات بتمام الساعة 12 و38 دقيقة صباحًا.

مواعيد المحطات التبادلية للمترو خلال عيد الفطر المبارك

وأوضح المتحدث الرسمي الخاص باسم الشركة المصرية بإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم مقابلة آخر قطار للخط الأول، وذلك مع الخط الثاني في محطة أنور السادات بتمام الساعة الواحدة صباحًا، وفي محطة جمال عبدالناصر وهي المحطة التبادلية بالخط الأول مع الخط الثالث، وتكون مقابلة آخر قطار الساعة 12 ونصف صباحًا، وبينما محطة العتبة هي المحطة التبادلية بالخط الثاني مع الخط الثالث، ومقابلة آخر قطار الساعة 12 ونصف صباحًا.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023

أعلنت هيئة السكك الحديدية كافة قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية بعيدالفطر المبارك، مؤكدة أن تكون القطارات ستعمل في الفترة من يوم الأحد 16 أبريل الحالي حتى يوم 29 من الشهر الحالي، و ذلك بتقرير لها.

ووفقاً لبيان الهيئة فقد تضمنت قواعد حجز تذاكر قطارات في عيد الفطر 2023، نحو حوالي 3 قواعد، وجاءت كالتالي:

الحجز قبل السفر بمدة 24 ساعة. سيتم صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص بصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد. وقف حجز المجموعات في فترة العيد.

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