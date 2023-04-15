مواعيد عمل المنشآت الطبية والصحية خلال إجازة عيد الفطر بالسويس

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، مواعيد عمل المنشئات الصحية بالمحافظة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك من 20 أبريل الى 24 أبريل.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتوة امل رشدي ان خدمات الطوارئ والاستقبال مستمرة على مدار 24 ساعة.

وأصدرت مديرية الشئون الصحية بيانا تضمن جدول عمل المستشفيات والمراكز الطبية بأحياء السويس الخمسة خلال إجازة عيد الفطر.

وشمل الجدول المنشئات الطبية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مستشفى السويس العام ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات ومستشفى العبور.

وأوضح البيان أن العمل في استقبال وطوارئ الوحدات الصحية من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءً بجميع الوحدات، عدا وحدة قرية كبريت بحي الجناين بالقطاع الريفي، حيث تعمل على مدار 24 ساعة.

وتضمنت خريطة عمل المنشئات الطبية خلال أيام إجازة عيد الفطر، عمل جميع الوحدات الصحية التي تضم مكاتب الصحة أو مكاتب الصحة ذات المبنى المستقل حتى الساعة السادسة مساءً، عدا مكتب صحة السويس يعمل على مدار 24 ساعة.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة السويس قد رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك، بناء على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وبدعم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

ووجهت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس، بانعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار الساعة للتعامل مع الأزمات وتكثيف الرقابة على محلات ومنافذ الأغذية، ومنظومة صرف الألبان بالوحدات.

وشددت مديرية الصحة على مديري المستشفيات بمتابعة سير العمل على مدار اليوم وانتظام جداول النوبتجيات بالأقسام وتواجد الأطقم الطبية بجميع التخصصات، توافر الأدوية والمستلزمات وتوفير البدائل للتعامل مع أي أزمات والتنسيق التام مع مرفق الإسعاف وجميع الجهات المعنية.

جاء هذا خلال انعقاد الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس بحضور لفيف من قيادات المديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية.