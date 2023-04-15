عمرو الورداني: العزلة الأسرية سبب من أسباب الإلحاد والأفكار غير السوية

حذر الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من العزلة الأسرية خاصة بين الأبناء والأزواج، وذلك لما لها من مصائب منها الإلحاد والإدمان سواء كحل أو مخدرات أو إدمان المواقع الإباحية، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم منع العزلة نهائيا فى قوله: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟".

خطورة الانعزال

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: أن العزلة لا يقع فيها الأولاد وحدهم بل يقع فيها الزوجان أيضاً، معبراً:" تلاقى شخص منعزل وشارد الفكر، وتلاقيه قاعد وسط الناس وبيتكلم على الغربة، الجلوس الطويل على الانترنت، وأحيانا يصاحب ده أمور سيئة منها التدخين الشره والخمور والمواقع الإباحية، وبرضوا تلاقيه مش عاوز يخرج فى أى حتة أسرية تقول له تعالى نزور فلان يقولك لا أنا قاعد فى البيت، ده بيحسسنا إن فى خطر، ولازم نسأل ليه بيقفلوا الباب".

أسباب العزلة

واستكمل: "إيه اللى بيوصل للعزلة دى ويخلى الأولاد يفقلوا الأبواب وراهم، أول حاجة هى كهربة مرحلة المراهقة وهة النظر للمراهق على أنه شخص عنده شهوة وممكن يعمل ذنب فى أى لحظة، ليه كده ما نقول شخص محتاج تنمية شخص بيبحث عن شخصيته، لأ للأسف بعض الناس بيعتبروه سبه حتى لما يسبوا حد كبير يقولوا له أنت مراهق، ليه ده كله".

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.