إستعداداً للإحتفال بعيد القيامة المجيد.. تكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعدادات القصوى وخاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة إستعدادا للاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشدداً على تكثيف حملات النظافة بالشوارع والمتنزهات العامة والحدائق ورفع الإشغالات والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والشوارع المؤدية إليها.

وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع قوات الأمن ورجال المرور لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس ودور العبادة ، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية ، وتوفير الأجواء اللازمة لقضاء الأعياد في المتنزهات والحدائق في جو من البهجة والسرور.

وقدم محافظ الشرقية التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن أبناء مصر جميعاً نسيج واحد ويجمعهم وطن واحد يعملون من أجل رفعته وتقدمه.