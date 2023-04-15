مسلسل عملة نادرة الحلقة 24.. لماذا تزوجت نادرة من حسن أبو عصاية؟

تفاجأنا نيللي كريم التي تقوم بدور نادرة في مسلسل عملة نادرة، في كل حلقة بعد أن نجحت في دس الشراب السحري لمسعود الذي يجسد دوره أحمد عيد والذي قام بتعذيبها كثيرا وقتل شقيقها، وكذلك اعترفت لوالده عبد الجبار الذي يقوم بدوره جمال سليمان أنها السبب في كل ما حدث لابنه.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 24

وانتهت الحلقة بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن حسن أبو عصاية الذي يجسد دوره كمال أبو رية أنه تزوج نادرة على سنة الله ورسوله وسط ذهول عبد الجبار والشيخ المنزلاوي.

الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي بدأو في الحديث والتخمين عن أسباب زواج نادرة من حسن أبو عصاية، وكانت هناك الكثير من الاحتمالات أولا حتى تجد تبريرا لموقفها من الجلوس في منزل رجل غريب، وحتى تستطيع أن تنتقم من عائلة عبد الجبار بصفة رسمية خاصة وأن هدف أبو عصاية وهدفها أصبح واحدا.

في تلك اللحظات وبعد أن أعلن أبو عصاية أن نادرة أصبحت زوجته سيقف عبد الجبار عاجزا عن الانتقام من نادرة وإحضارها أمامه وإنقاذ ابنه الذي فقد عقله، فعائلة أبو عصاية ليست بالند السهل ولن تسمح لأحد أن يجور على أي شخص تابع لتلك العائلة.

نيللي كريم تعود من جديد

عادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

مسلسل عملة نادرة



المسلسل من أقوى المسلسلات الدرامية التي تنافس بقوة في الماراثون الرمضاني من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ناقشت في ذلك العمل الدرامي قصص النجوع الفقيرة في صعيد مصر وماتعانيه المرأة من اضطهاد وظلم وعدم الحصول على ميراثها.

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