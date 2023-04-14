الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عملة نادرة الحلقة 23.. خبر جنون "مسعود" ينتشر بنجع عبد الجبار

عملة نادرة
عملة نادرة

أصابت الهلوسة “مسعود” أحمد عيد، مع بداية أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل عملة نادرة، وذلك بعد أن نجحت “نادرة” في دس الشراب السحري له، وبدأ يسير في النجح وقد ظهرت عليه علامات التخبط وفقدان الوعي ليشيع بين الأهالي خبر إصابته بالجنون.

 

مسلسل عملة نادرة الحلقة 23

وفي مشهد آخر من مسلسل عملة نادرة الحلقة 23 ، تقترح “الدكتورة أنس” ندا موسى، الذهاب بأخيها إلى طبيب نفسي لكن والدته “سكينة” فريدة سيف النصر،تؤكد أن نجلها لم يصُب بالجنون ولكن تعرض للسحر الأسود.

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موعد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 23

مسلسل عملة نادرة يعرض على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة واتش إت - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30

ويضم مسلسل عملة نادرة أروع النجوم على رأسهم نيللي كريم وجمال سليمان وكمال أبو رية وأحمد عيد وندا موسى وأحمد عيد وهشام عاشور ومحمد فهيم ومريم الخشت وجومانة مراد وفريدة سيف النصر، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة

كما تقدم نيللي كريم شخصية نادرة تتمرد على الواقع وتقف في وجه الجميع من أجل الحصول على ميراث ابنها بحكم أنها الواصية عليه، لكن هذا لا يعجب كبير العائلة الذي يرى أن الوصاية لا تحق للمرأة الأرملة، الأمر الذي يجعل نادرة تقع في العديد من المشاكل التي نرى ماذا يكون رد فعلها فيها.

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