تعرف على ملخص الحلقة الثالثة والعشرون من أحداث "عملة نادرة"

عرضت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.



وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



أبرز المشاهد

تبدأ الأحداث بزيارة حسن أبو عصايا نادرة برفقة جاسم، وتخبره نادرة أنها كانت قادمة اليه، يؤكد لها أنه وكل رجاله طوعاً لها، يعود حسن أبو عصايا برفقة نادرة أمام أهل النجع.



يشعر عبد الجبار بتحدي حسن أبو عصايا له أمام أهل النجع، يخبرهم مسعود أن ما يفعله حسن رداً على شراء بين دميانة، يطلب منها حسن أبو عصايا أن تتحرك في النجع كما يحلو لها، يذهب عطية لحسن ويبدوا عليه الاستياء من وجود نادرة، يتحدث عادل أمام عمه بشكل غير لائق ويوبخه حسن ويطلب منهم أن ينتظرون بدون تزمر لسيطرته على الأمور.



يطلب علاء من والده السماح لها برؤية يوسف ويرفض مسعود ويؤيده عبد الجبار، تتصل نادرة بإسراء لتطمئن على يوسف وتخبرها أنها تريد إعطائها زجاجه "العمل" الخاصة بمسعود،



قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."



وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كلا من: أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".



تقابل إسراء نادرة و تأخذ منها الزجاجة و تخبرها نادرة أن مسعود سيصاب بالهلوسة و يصبح مجنون من تأثير العمل عليه، يجلس مسعود مهموم و حزين و تدخل عليه سميرة و تشعره بخيبة مع النساء، تدخل عليهم إسراء و معها صينية طعام يأكل منها مسعود بنهم شديد، يغضب عزت بسبب تأخير أموال بيت دميانة و تغضب دميانة منه بسبب تفكيره المحدود و تخبره أن الزل ثمنه أكبر و لكنه لا يبالي.



يستيقظ مسعود من كابوس مفزع و يبدوا عليه التعب وتحاول سميرة تهدئته، يتحدث علاء مع مسعود و يخبره أن وجود نادرة في بيت حسن أبو عصايا لا يجوز و لا يتناسب مع عادات و تقاليد الصعايدة حتى لو كانت في ضيافة زوجة حسن أبو عصايا، يبدو علي مسعود الشرود و كأنه لم يسمع كلمة من حديث علاء معه، يقوم مسعود مرتبكاً بعد مشاهدته صورة أخوه بلال أمامه في المرآه، يشعر علاء بالقلق على مسعود و يصطحبة للبيت، تعد نادرة زجاجه أخرى مليئة بالمهدئ و تعطيها لإسراء مره أخرى حتى يشرب مسعود و يشعر بعذاب ضميره بسبب مشاهدته الدائمة لبلال يلومه على قتله له.



يتبدل حال مظهر مسعود وهو يمشي في النجع والكل يتساءل ماذا حدث له و البعض يرض أن هذا جزاء كل ظالم، يتحدث علاء مع والده عن حالة مسعود و يطلب منه علاجه، يدخل القط أحد رجال عبد الجبار و معه مسعود و يبدوا عليه الشرود، يخبرهم عبد الجبار بمنعه من الخروج لعدم الفضائح.



تشكر نادرة إسراء على مساعدتها لها، يطمئن عليها حسن أبو عصايا ويطلب منها أن يكون هناك مبرر لوجودها في منزله خوفاً من كلام الناس ويخبرها أنه سيجد حل للأمر، تدرك سكينة أن مسعود تحت تأثير السحر وتطلب منهم انس التوجه لطبيب نفسي بدل الخرافات والشعوذة.

يذهب عبد الجبار لرؤية الشيخ المنزلاوي ليساعد مسعود فيما حل به، يطلب منه الشيخ التوجه للطبيب في مصر ولكن عبد الجبار يخشى من الفضيحة، يطلب منه الشيخ المنزلاوي أن يجتمع معه ومع حسن أبو عصايا.



تطلب أنس من والدها سماع كلام الشيخ المنزلاوي والاستعانة بطبيب، ترسل نادرة رسالة لعبد الجبار تخبره انها السبب في الحالة التي وصل لها مسعود وأن دوره قادم، يغضب عبد الجبار ويطلب من أحد رجاله تحضير باقي الرجال لإحضار نادرة لمنزله.



يذهب رجال النجع للشيخ المنزلاوي طالبين منه الشفاء ظننا منهم أنه ساعد مسعود فيما أحل به، يخبرهم الشيخ المنزلاوي أنه رجل فقير ولديه ذنوب مثلهم ويؤكد أنه لا يستطيع إلا الدعاء، يستنجد علاء بالشيخ خوفاً على والدة ويطلب منه الشيخ أن يرسل في طلب والده.



يجلس عبد الجبار مع الشيخ المنزلاوي ويدخل حسن أبو عصايا ويلومه الشيخ المنزلاوي على استضافة لنادرة في منزله وهو أمر غير لائق خاصة أنها غريبة عنهم، يخبرهم حسن أبو عصايا انه تزوج نادرة.



أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.