تفاصيل قرارات مجلس نقابة المهندسين لبحث طلبات سحب الثقة

أعلن المهندس محمد ماهر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، تفاصيل قرارات المجلس الاعلى للنقابة المنعقد الآن برئاسة المهندس حسام الدين رزق، وبحضور 44 عضوا بمجلس النقابة.

ووفقا لماهرـ فإن قرارات المجلس الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023 هي الموافقة على التالي:



1. سحب الثقة من النقيب.

2. رفض سحب الثقة من مجلس النقابة (المجلس الأعلى).

3. مد مدة الاشتراك أو التجديد لمشروع الرعاية الصحية من 16 أبريل 2023 حتي 31 مايو 2023.

4. تأجيل النظر في طلب زيادة المعاشات وتكليف لجنة من المجلس الأعلى برئاسة السيد المهندس/المعتز بركات - أمين الصندوق المساعد للانتهاء من الدراسة الاكتوارية وتقديمها خلال شهر من تاريخه لتحديد القيمة المناسبة لاستدامة زيادة المعاشات من عدمه.

وسبق أن خاطب المهندس يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس طارق النبراوي، النقيب العام، بشأن دعوته لانعقاد مجلس النقابة يوم 19 أبريل الجاري، وكذلك بشأن طلبات سحب الثقة المقدمة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية.

ويشهد مجلس نقابة المهندسين وهيئة المكتب أزمة وخلافا مشتدا بين الأعضاء اتضح للجمعية العمومية خلال اجتماعها ٦ مارس الماضي، ووصل إلى مرحلة حشد الأنصار لتوقيع طلبات سحب الثقة من المجلس.

وكان أحد قرارات الجمعية العمومية المنعقدة ٦ مارس، هو تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد، وذلك طبقا لمقترح عرضه النقيب العام طارق النبراوي ولاقى تأييد أغلبية الجمعية العمومية الحاضرين.

على جانب آخر، فإن نقيب المهندسين طارق النبراوي، أكد أن اجتماع مجلس النقابة بدون دعوة مقدمة منه أو حضوره "باطل" وفقا للقانون واللائحة، متمسكا بعرض طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة بما فيهم النقيب على جمعية عمومية.

وأعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تغيير موعد اجتماع مجلس النقابة إلى يوم 29 أبريل الجاري.

وحدد جدول أعمال كالتالي:

1- اتخاذ قرارات الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة وفقا للطلبات المقدمة.

2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى 6/3/2023.

3- سحب البلاغ الخاص بواقعة المسرح مع الاعتذار اللائق للزملاء.