السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تواصل مشروع "إبدا حلمك" للكشف عن المواهب بالمحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، استكمال مشروع «إبدا حلمك»، في المحافظات للكشف عن المواهب في مجالات التمثيل والإخراج والغناء، وكتابة السيناريو.

ويقام المشروع في الوقت الحالي، بمحافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية 2023، وذلك بعدما تخرجت دفعة جديدة منه في محافظة كفر الشيخ، وشهدت محافظة  الوادي الجديد، انعقاد اختبارات المتقدمين في مدينة الخارجة وقبول 40 شابا وفتاة، وانعقادها للمتقدمين بالداخلة وقبول 40 شابا وفتاة آخرين، أعقبها انطلاق التدريب على مسرح قصر ثقافة موط بالداخلة للمقبولين من موط وبلاط والقرى المجاورة، ويقام التدريب للمجموعة الثانية على مسرح هيبس بالخارجة للمقبولين من أبناء الخارجة والمنيرة، ويستمر التدريب لمدة ستة أشهر للمجموعتين على مسرح قصر ثقافة موط بالداخلة ومسرح هيبس بالخارجة.

مشروع إبدا حلمك، يعمل هلى إعداد الممثل الشامل، في المحافظات، حيث وصل حتى الآن إلى ثماني محافظات، في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة.

وكانت قد تخرج أخر دفعة من المشروع، في مارس الماضي، بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، والتي تمثل الدفعة الرابعة من محافظات المرحلة الثانية لمشروع "ابدأ حلمك".

وأقيم حفل تخرج دفعة كفر الشيخ على مسرح المركز، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقدم شباب الورشة خلال الحفل، عرضا مسرحيا بعنوان "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص قام بكتابته المتدربون أنفسهم تناول على مدار ساعة كاملة الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على حياة الناس والمجتمع عموما، وكيف أنهم قد يقومون بأي شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

شارك في عرض "لايك" 46 شابا وفتاة، تم تدريبيهم خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2022، وحرص على حضور الحفل الفنان هاني كمال الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بقصور، والمقدم أيمن كمال نائب المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، وأمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ود. جاكلين بشري مدير عام ثقافة كفر الشيخ، والمخرج عصام السيد والنقاد محمد بهجت ويسري حسان وعدد من القيادات التنفيذية بكفر الشيخ.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مشروع ابدأ حلمك للكشف عن المواهب الوادي الجديد

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