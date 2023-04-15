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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكورة في رمضان.. الأهلي يهزم الاتحاد بهدفين في دوري 2021

مباراة الأهلي والاتحاد
مباراة الأهلي والاتحاد عام 2021

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد الإسكندرية يوم 24 من شهر رمضان الموافق 6 مايو عام 2021 في الأسبوع العشرين لبطولة الدوري ليرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 44 نقطة.

كان الأهلي الأفضل معظم فترات الشوط الأول وفي الدقيقة 15 سدد مروان محسن كرة رائعة نجح محمد صبحي حارس الاتحاد في التصدي لها ورد عمار حمدي في الدقيقة 26 بمراوغة مدافعي الأهلي وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم تماما.

في الدقيقة 38 كانت فرصة خطيرة للأهلي من تمريرة ثلاثية رائعة بين مروان محسن ومحمد مجدي أفشة الذي مرر الكرة إلي حسين الشحات المنفرد بحارس الاتحاد لكنه سدد بعيدا عن المرمي وسط دهشة الجميع.

كثف الأهلي هجماته في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 حصل مروان محسن علي ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من داميون لوى وتصدى بدر بانون لركلة الجزاء وسجل الهدف الأول للأهلي.

لم تمر سوى خمس دقائق فقط حتى سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني من رأسية رائعة بعد عرضية حسين الشحات من الجانب الأيمن وشهدت الدقيقة 63 هدفا ثالثا للأهلي سجله بدر بانون لكن الحكم محمود البنا ألغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل على بدر بانون.

في ربع ساعة الأخيرة حاول لاعبو الاتحاد تحسين النتيجة وتصدى محمد الشناوي للكرة التي سددها السيد سالم من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء.. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل محمد الصباحي هدف الاتحاد الوحيد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 2-1.

مثل الأهلي: محمد الشناوي ومحمد هاني "أكرم توفيق ق 84" وبدر بانون وياسر إبراهيم "أيمن أشرف ق 61" ومحمود وحيد وحسين الشحات “طاهر محمد طاهر ق 61” وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن "وليد سليمان ق 81" ومروان محسن "محمد شريف ق 84".

الدوري الممتاز الاهلى الاتحاد السكندرى بدر بانون محمد مجدي أفشة

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