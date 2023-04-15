"الإصلاح والنهضة": الحوار الوطنى صمام أمان الأمن القومى المجتمعى

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أن فتح المجال العام للأحزاب السياسية والمشتغلين بالشأن العام هو صمام أمان يسهم في تحقيق الأمن القومي المجتمعي.

وأضاف عبدالعزيز، أن الدول تبنى على الرأي والرأي الآخر، وأن فتح المجال العام من شأنه تفعيل دور المجتمع المدني بصوره المختلفة، الجمعيات والنقابات والأحزاب وغيرها، وهي شريك رئيس للقطاع الحكومي في التنمية المستدامة بجانب دور القطاع الخاص والإعلام والشباب كدوائر مختلفة تصوغ معًا مستقبل مصر وتقدم حلولًا لمشكلاته.

وأشار هشام إلى أن الحوار الوطني هو بداية فتح المجال العام وليس نهايته شريطة أن يفسح المجال للجميع من غير المتورطين في الدم من جهة وأن تتحلى الكيانات والأفراد المشاركة في الحوار بالنضج الكافي وإدراك خطورة المرحلة الحالية.