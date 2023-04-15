"حكماء المسلمين": أعظم رحمات الله كانت في رسالة الإسلام التي جاء بها المصطفى رحمة للعالمين

أكد محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي سابقًا، أنَّ رحمة الله عزَّ وجلَّ وَسِعَتْ كلَّ شيء في هذا الكون من إنسانٍ وحيوانٍ ونباتٍ، مشيرًا إلى أن أعظم هذه الرحمات كانت في رسالة الإسلام التي جاء بها المصطفى محمد صلَّى الله عليه وسلَّم رحمةً للعالمين.

وقال شهاب، في الحلقة الرابعة عشرة من البرنامج الرمضاني "قيم إنسانية .. مع الحكماء"؛ الذي يُبثُّ على صفحات مجلس حكماء المسلمين، إن الرسالة التي جاء بها النبي محمد صلَّى الله عليه وسلَّم هي رسالة الرحمة الشاملة لجميع الخلق، يقول تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالمينَ}، فكانت هذه الآية إخبارًا عن رحمة الله مرسِلِ الرسالة، ورحمةِ الرسول متلقِّي الرسالة، ورحمةِ الرسالة ذاتها، والرحمة المنصبة على المرسلين إليهم جميعًا بل للعالمين.

وأضاف عضو مجلس حكماء المسلمين أنه ليس في الإمكان حصر مواطن رحمة الله وشموليتها لجميع خلقه، مشيرًا إلى أنَّ من أشكال هذه الرحمة الجنَّةَ والنبوة والقرآن والمطر والنصر والعطف والمودَّة والعصمة والثواب وإجابة الدعاء، فهذه بعض من صور رحمة الله التي جعلها لعباده، أمَّا الرحمة بالنسبة للإنسان فهي رقَّة القلب إزاء المحتاج تدفعُه إلى العمل للتخفيف عنه، مشيرًا إلى أن الرحمة لا تعني فقط مجرد الشعور، بل يجبُ أن تكون مصحوبةً بالعمل المؤدِّي للتخفيف بل وإزالة المكروه.

وأوضح أن الرحمة التي يحثُّ عليها الدين الإسلامي تشمل العالمين، فتشمل ما ومَن يتعامل معه الفرد؛ من إنسانٍ أو دواب ومما يتعاطاه أو يتصرف فيه بلون من ألوان التصرف بما فيه لغير ذي روح، وهو ما نصَّ عليه القرآن وأوصانا به النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في آياتٍ وأحاديثَ كثيرة.

وختم عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشئون الإسلامية الإندونيسي الأسبق حديثَه عن القيمة العظيمة للرحمة بالإشارة إلى أنه لعل من أسباب أمرِ الرسول بقراءة البسملة عند ابتداء كل أمر أن يستشعرَ القارئ حضور الرحمن الرحيم؛ والرحمن بمعنى أن الله يفيض بالرحمة في الحياة الدنيا للمؤمن والكافر بل لجميع خلقه، وأمَّا الرحيم بمعنى إفاضته تعالى لنعمائه في الآخرة على المؤمن الطائع؛ فيُقبلُ الإنسان على الطاعة والدعاء مع حُسنِ الظن بالله تعالى ليبرزَ تلك المعاني في حياته اليومية.

ويبث مجلس حكماء المسلمين عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 برامج خلال شهر رمضان المبارك، وهي "الإمام الطيب" و"هلال التعايش" و"مع الحكماء" و"شباب صناع السلام"، و"في صيامك تفكر"، وذلك في إطار الإستراتيجية الإعلاميَّة للمجلس الهادفة لتوظيف كافة المنصات في نشر وتعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني.