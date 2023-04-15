السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 8 أطنان و500 كيلو رنجة غير صالحة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 8 أطنان و500 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير بخواصها، و5 أطنان ملح مجهولة المصدر داخل عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة، و150 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها بمركز كفرالزيات.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية ضمت مفتى الرقابة التموينية بالمديرية، على مصانع إنتاج الأسماك المدخنة والأسواق والمحلات بمركز كفرالزيات، أسفرت عن ضبط 8 أطنان و500 كيلو أسماك مدخنة "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير بخواصها، و5 أطنان ملح مجهولة المصدر داخل 6 من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة، و150 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر  للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجري شؤونها.

ضبط مصر و500 كيلو أسماك مدخنة رنجة صالحه ملح مجهول

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