الغرف التجارية: طرح كعك وبسكويت العيد بتخفيضات 25%

طرحت الغرف التجارية بالقاهرة والجيزة كعك وبسكويت العيد بتخفيضات تصل لـ25٪.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الغرف التجارية لتوفير جميع مستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال أسامة الرفاعي عضو الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان تعرض أنواع لكحك العيد بأسعار مخفضة وتبدأ من كعك سادة ٧٠ لـ١٠٠ جنيه، موضحا أنه تم طرح كعك ملبن أو عجوة من ٦٠ جنيه لـ٩٠ جنيه.

وتابع الرفاعي في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار البسكويت تبدأ من ٦٥ لـ١٠٠جنيه بكافة أنواعه، وتم طرح بيتي فور عادى يبدأ من ٨٠ جنيه وبيتي فور لوكس (سابليه) يبدأ من ١٠٠ جنيه، موضحا أنه تم طرح أنواع من الغريبة تبدأ ٧٠ جنيه معمول ٥٠ جنيه، وتراوحت نسب التخفيضات على منتجات العيد بالمعارض ٢٥٪.

وأوضح أنه تم طرح ملابس وأحذية ومستلزمات العيد، كما سيتم تزويد المعارض بمنتجات المخبوزات والحلويات من كحك العيد والبسكوت عن طريق شركات مطاحن ومخابز القاهرة والجيزة وكذلك بعض شركات القطاع الخاص وبأسعار مخفضة في متناول الجميع وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.