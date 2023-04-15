السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحى الشامل من أهم مشروعات المحافظة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد واحدة من أهم المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، باعتباره يمس كل مواطن في محافظة بورسعيد بلا استثناء خاصة محدودي الدخل.

وقال محافظ بورسعيد، بالإنابة عن أبناء المحافظة: "أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قرار إقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من محافظة بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يعد أعظم قرار تم اتخاذه في محافظة بورسعيد، لما كان له من آثار إيجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة للمواطن وإنهاء قوائم الانتظار، وإجراء العمليات في محافظة بورسعيد بدلًا من السفر للمحافظات الأخرى".

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنفاق أكثر من 5 مليارات جنيه منذ 2019  تكاليف العلاج والعمليات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 700 ألف مواطن ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وفرّت لكل المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدمًا غير مسبوقًا في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية"، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبي، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحًا كبيرًا، تعكسه الأرقام  والإحصاءات.

أبناء المحافظة ئيس عبد الفتاح السيسي الإنتظار الاستعانة التأمين الصحي

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

مخرج "ضرب نار" لـ«القاهرة الإخبارية»: كتبنا المسلسل 10 مرات لذلك السبب

ضبط المتهمين بتصنيع الأدوية المضروبة في القاهرة

الجيش السودانى يصنف "الدعم السريع" "قوات متمردة" ويشتبك معها فى مناطق استراتيجية

إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

اليوم.. غلق باب تسجيل استمارة 1 سري للعاملين بمدارس الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس