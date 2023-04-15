محافظ بورسعيد: مشروع التأمين الصحى الشامل من أهم مشروعات المحافظة

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد واحدة من أهم المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، باعتباره يمس كل مواطن في محافظة بورسعيد بلا استثناء خاصة محدودي الدخل.

وقال محافظ بورسعيد، بالإنابة عن أبناء المحافظة: "أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قرار إقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من محافظة بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يعد أعظم قرار تم اتخاذه في محافظة بورسعيد، لما كان له من آثار إيجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة للمواطن وإنهاء قوائم الانتظار، وإجراء العمليات في محافظة بورسعيد بدلًا من السفر للمحافظات الأخرى".

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم إنفاق أكثر من 5 مليارات جنيه منذ 2019 تكاليف العلاج والعمليات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 700 ألف مواطن ببورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وفرّت لكل المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدمًا غير مسبوقًا في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية"، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبي، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحًا كبيرًا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.