تحرير 1128 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

أسفرت الحملة عن تحرير 1128 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1128 مخالفة مرورية، بينها 515 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية و505 مخالفات متنوعة وضبط 11 سائقين بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 13 دراجة نارية بدون رخص قيادة وحجز دراجة غير مرخصة وتحرير 4 مخالفات ملصقات و70 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3500 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 14 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيه مصالحات.