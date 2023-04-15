تفاصيل مشروع إنشاء 13 ألف وحدة سكنية بكفر الشيخ

على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، والتي تولي الدولة بها اهتمامًا خاصًا بها بمختلف القرى والمحافظات، من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمامات الدولة بتطوير البنية التحتية، ومن ضمن المحافظات التي شهدت تطورًا كبيرًا في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، محافظة كفر الشيخ.

ضمن المشروعات الضخمة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ، العمل على إنشاء 13 ألف وحدة سكنية في المحافظة، وهي ضمن المشروعات التي لازال العمل جارٍ فيها من سبتمبر 2021 لـ سبتمبر 2024، وتصل مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا للمرحلة الأولى، و36 شهرًا حتى انتهاء الأعمال.

ويعد مشروع إنشاء 13 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، والتي يتم تنفيذها بالقرب من ميدان الملك عبد الله.

يضم مشروع الـ13 ألف وحدة سكنية إقامة 162عمارة سكنية أرضي و11 دورًا بالقرب من طريق طنطا - كفر الشيخ، والطريق المؤدي لمستشفى جامعة كفر الشيخ، كما يتضمن الموقع مراكز تجارية ومكاتب إدارية وأماكن للترفيه، علاوة على تنفيذ مجمع مدارس دولية ونادي اجتماعي للمواطنين.

بالإضافة إلى تنفيذ 8 أبراج أيقونية على غرار مدينة العلمين الجديدة، منهما 4 أبراج متصلة في أول أربعة أدوار وبارتفاع 40 دورًا، و4 أبراج منفصلة بارتفاع 30 دورًا، ومن المقرر إقامة 13 ألفًا و152 وحدة سكنية.