السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 مصابين إثر انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم الصحراوى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى طريق الفيوم الصحراوي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق الفيوم الصحراوي، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبيّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتجت عنه إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

حادث انقلاب ميكروباص طريق الفيوم الصحراوى غرفة عمليات النجدة

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