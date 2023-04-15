السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" بمعرض أبوظبي للكتاب 2023

معرض أبوظبي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن آخر مستجدات المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الدولي للمعارض.

وأوضح الاتحاد، في بيانٍ له، أنه تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة لشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين بالمعرض بسعر شحن 219 جنيهًا مصريًا عن كل طرد صادر شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود للجناح ومبلغ 33 درهمًا إماراتيًا عن كل طرد مرتجع شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود لمخازن الشركة.

وتابع: مع العلم بأنه يتم تسليم الطرود لشركة الشحن حتى يوم 17 أبريل 2023، وسيتم تحصيل جنيه واحد إضافي (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29 - 5 - 2016، كما نأمل الالتزام بتعليمات الشحن المرفقة، وتأتي تركيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023.

مؤسس علم الاجتماع الحديث، ابن خلدون، هو الشخصية المحورية لهذا العام، ويعكس البرنامج رحلة ثرية عبر الزمان، والمكان لابن خلدون متنقلاً بين العالم العربي والأندلس؛ يسرد فيها العلوم التي نبغ فيها، والمناصب التي تولاها.

يتطلع المعرض في الدورة الثانية والثلاثين، إلى زيادة تنافسيته وترسيخ مكانته الإقليمية وتعزيز حضوره العالمي من خلال التميز في تقديم المحتوى المهني والثقافي، مع الجمع بين قطاعات النشر الإقليمية والصناعات الإبداعية، وتحفيز المساعي لدعم الصناعات التي تسهم في دعم الثقافة المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزا للنشر العربي والمحتوى الإبداعي العالمي، ويعزز موقع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، باعتباره منصة عالمية لمحتوى إبداعي أساسها اللغة في إطارها العالمي.

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