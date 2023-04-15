السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البقوليات اليوم السبت 15 أبريل 2023

بقوليات
بقوليات

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا في الأسواق، اليوم السبت، 15 أبريل 2023.

جاءت الأسعار كالتالي:

 

شهدت أسعار الفول استقرارًا، لتسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

 

وسجلت أسعار الفول المستورد ما بين 29 و31 جنيهًا في المحال التجارية.

 

فيما بلغت أسعار الفول المدشوش في المحال التجارية اليوم ما بين 39 و40 جنيهًا.

 

سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

وسجلت أسعار اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

أما أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة فقد بلغت 35 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

 

وشهدت أسعار الحمص استقرارًا اليوم لتسجل ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

 

وسجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

بينما سجلت أسعار الترمس المحلي 32 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

وبلغت أسعار العدس اليوم بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

فيما تراوحت أسعار السمسم بين 110 و120 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

 

الأكثر قراءة

أسعار النحاس اليوم السبت

اليوم.. كبير شمامسة الكاتدرائية يقود تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس

روسيا: نسعى لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الدول الإفريقية

البابا تواضروس الثاني يوجه الرسالة البابوية لعيد القيامة 2023

طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 36632 حالـة مرضية خلال 3 أشهر

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور