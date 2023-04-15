التيار الإصلاحي الحر: ورش عمل للانتهاء من أجندة ملفاتنا بالحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، إن التيار استعد لعقد عدد من ورش العمل النهائية لاستعراض الرؤى الخاصة بالتيار والتي سيشارك بها على مائدة الحوار الوطني، فور انطلاق جلساته الفعلية مايو المقبل، مشيرا إلى أن ورش العمل ستكون بداية من الأسبوع الجاري، وحتى إجازة عيد الفطر.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استعدادات التيار الإصلاحي للحوار الوطنى متواصلة بشكل مكثف فى هذه الأيام من شهر رمضان، مشيرا إلى أن مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية، بالتعاون مع حزب الإصلاح والنهضة، قاما بعقد عدة اجتماعات وما زالت مستمرة، لتحديد موعد بدء ورش العمل، للاتفاق على الرؤية النهائية بشأن كل ملف من ملفات المحاور الثلاثة للحوار الوطني.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الاتفاق على رؤى التيار فى ملفات المحور السياسى والمحور الاقتصادي، حتى الآن، لافتا إلى أن أن رؤى التيار الإصلاحي في كل موضوعات اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الرئيسية الثلاثة تم إرسالها إلى المنسق العام للحوار الوطنى منذ أكثر من شهر.

وكان قد اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية.

وذلك في إطار استكمال مشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.

وطالب عدد من قادة المنظمات الحقوقية، بتسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة الي مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها التقاضي على درجتين في الجنايات.

كما طالبوا بسرعة استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى تسعمائة ألف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.