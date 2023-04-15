خطة "تموين الإسكندرية" استعدادًا لموسم الأعياد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله وكيل الوزارة، عن استعداداتها لاستقبال موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمتحدث الرسمى باسم المديرية، في بيان اليوم، إن وكيل الوزارة وجه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق.

وأوضح أن خطة استقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع شملت عدة محاور أهمها ما يلي:

المخابز البلدية

تم توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة و التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد، وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال فترة العيد بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.

المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى

شددت تموين الإسكندرية على التأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات العيد من اللحوم و الدواجن والأسماك الطازجة و المملحة وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية، وكذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز

تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات و مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود، وسلعة البوتاجاز بالاسعار المقررة و المعلن عنها.

الأسواق العامة والسلاسل التجارية

يتم تسيير حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أى نقص في أى سلعة غذائية وغير غذائية، والتأكد من توافر السلع من الخضر و الفاكهة واللحوم و الدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن اسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية

تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام المديرية، برئاسة وكيل الوزارة وإشراف وكيل المديرية، لمتابعة أعمال الإدارات و فرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة اى شكاوى ترد من المواطنين و العمل على حلها فوريًا.