السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 15 أبريل 2023

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية بشكل جماعي، خلال تداولات اليوم السبت 15 أبريل، بقيادة بيتكوين.

ورغم التراجع إلا أن عملة البيتكوين حافظت على سعرها فوق حاجز 30 ألف دولار خلال التعاملات الصباحية.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" تراجع  بنسبة 1.06%، ليصل إلى 30.389.5 ألف دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.20% دولار مسجلة 2.088.34 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.93%، ليسجل 0.4370 دولار.

وتراجع  سعر عملة "سولانا" بنسبة 77. 3% ليسجل 246. 24 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" تراجع  بنحو 2.10%، ليصل إلى مستويات 0.088688 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.89% إلى مستويات 0.01117 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.52% إلى مستويات قرب 19.13 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 03. 3% إلى مستويات 0.001272 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 11. 6% إلى مستويات 0909 .2 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل" بنسبة 0.24% إلى مستويات 0.52054 دولار.

وبشكل عام، تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.22 تريليون دولار.

كما تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 42.26 مليار دولار.

 

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية عملة البيتكوين بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين العقود الذكية

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