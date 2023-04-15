السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الحصول على منحة جامعة فينيسا فى إيطاليا 2023

طلاب
طلاب

يقدم موقع الدستور تفاصيل الحصول علي منحة جامعة فينيسا في إيطاليا 2023 في أوروبا للطلاب المصريين وهي منحة ممولة بالكامل وتشمل الرسوم الدراسية الكاملة ومرتب باليورو للعام 2023-2024.


الدولة
إيطاليا.
المدينة
فينيسا ..البندقية


اسم المنحة
منح دراسية عالية الإنجاز الطلاب الدوليين.


اسم الجامعة
جامعة كافوسكاري في البندقية : Ca’ Foscari University of Venice


شرح المنحة
تنشئ جامعة كافوسكاري في البندقية جائزة تصل إلى 43 منحة دراسية دولية عالية الأداء. الطلاب المسجلين في برامج درجة البكالوريوس والماجستير في العام الدراسي 2023/2024:

 

لمرشحي جولتي القبول الأولى والثانية:

منحة واحدة بقيمة 8،500 يورو سنويًا لمدة تصل إلى عامين للطالب الملتحق ببرنامج الماجستير الذي يدرس إيطاليًا.


منحة واحدة بقيمة 8،500 يورو سنويًا لمدة تصل إلى عامين للطالب الملتحق ببرنامج الماجستير في اللغة الإنجليزية.


25 منحة دراسية بقيمة 7000 يورو سنويًا لمدة تصل إلى عامين للطلاب المسجلين في درجة الماجستير.


8 منح دراسية بقيمة 6500 يورو سنويًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للطلاب المسجلين في درجة البكالوريوس.


مدة المنحة
سنتان لدرجة الماجستير.
3 سنوات لدرجة البكالوريوس.
بعد المدة المذكورة أعلاه، سيُطلب من الطلاب المستفيدين تغطية نفقاتهم الخاصة بالإضافة إلى الرسوم الدراسية حتى التخرج.

 

المرحلة الدراسية
البكالوريوس.
الماجستير.


التمويل
مبلغ المنحة: الإعفاء من الرسوم + منحة 8500 يورو (المبلغ الإجمالي) طوال فترة الدراسة.

 

ملاحظات هامة
المنحة متاحة للجميع.
لا يوجد حد أقصي للعمر.

 

الملفات المطلوبة للتقديم
جواز السفر.
كشف الدرجات وشهادة التخرج.
السيرة الذاتية 
خطاب توصية 
شهادة لغة 
فيديو تعريفي عنك

كيفية التقديم؟
قدم للجامعة والمنحة في نفس الطلب من خلال هذا الرابط
https://grabscholarship.com/ca-foscari-university-of-venice/#google_vignette

 

آخر موعد للتقديم
21 أبريل 2023.

الاولى والثانية البكالوريوس الرسوم الدراسية العام الدراسي 2023 برنامج الماجستير بكالوريوس طلاب المصريين درجة الماجستير

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