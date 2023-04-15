ميدو يكشف منصب وليد سليمان المنتظر بقرار اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن اقتراب وليد سليمان نجم الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، من شغل منصب جديد في أحد المنتخبات الوطنية بقرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، سيتم الكشف عنه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأشار "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن وليد سليمان سيعمل كمدرب عام مع أحد المنتخبات الوطنية.

ويستعد مسئولو اتحاد الكرة للإعلان عن المدربين الذين سيتولو مهمة قيادة المنتخبات الوطنية في المراحل السنية المختلفة بداية من مواليد 2004 حتى 2007.

وأكد "ميدو" أن وليد سليمان سيكون مدربًا مع أحد المديرين الفنيين الذين سيتم تعيينهم في المنتخبات خلال المرحلة القادمة.

وحصل وليد سليمان على الرخصة B عندما كان لاعبًا من قبل، ثم شارك في الدورة التدريبية التي أقيمت باتحاد الكرة المصري، خلال شهر مارس الماضي، للحصول على الرخصة A، حتى يكون جاهزًا لتلك المهمة دون أي أزمات من جانب الاتحاد الإفريقي الذي يشترط حصول المدربين على هذه الرخصة.

وقد يتواجد وليد سليمان في منصب المدرب العام لمنتخب الشباب مواليد 2007، مع محمد شوقي المدرب المساعد للمنتخب الوطني سابقًا، وأبرز المرشحين لتولي هذه المهمة في ظل وجود شبه إجماع عليه من جانب أعضاء الجبلاية.

وفي حال اختيار وليد سليمان لهذه المهمة، سيتم التواصل مع النادي الأهلي من أجل هذا الأمر، حيث يشغل اللاعب السابق حاليًا منصب نائب مدير قطاع الناشئين في الأهلي.

وكان النادي الأهلي، قد عين نجمه وليد سليمان، في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي، خلال شهر ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يقوم نجم القلعة الحمراء السابق، بمعايشة مع فريق ليفربول الإنجليزي، ثم معايشة أخرى مع نادي برشلونة الإسباني، لاكتساب الخبرات لإعداده كأحد الكوادر داخل صفوف الفريق الأحمر والكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.