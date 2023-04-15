"حضرة العمدة" الحلقة 23.. "روبى" تحاول استعادة فيديوهات المراقبة لحسم قضية "سلمى"

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة مع بداية الحلقة الـ23، والتي شهدت أولى جلسات محاكمة "سامر ضرغام" الفنان عبدالرحمن عزوز، بتهمة قتل "سلمى" الفنانة دنيا جمعة.

تفاصيل مسلسل "حضرة العمدة" الحلقة 23

وخلال المحاكمة، استعانت "العمدة صفية" بالخبراء لاستعادة مقاطع الفيديو المحذوفة من كاميرات المراقبة بقرية "تل شبورة"، والتي رصدت جريمة قتل "سلمى"، بعد أن قام رجال "ضرغام" الفنان أحمد بدير، بحذف محتوياتها لتبرئة نجله.

أبطال وصناع مسلسل حضرة العمدة

يشارك فى بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجمة روبي، منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، وفاء عامر، بسمة، دينا، شادي مقار، منير مكرم، جميل برسوم، جمال يوسف، مصطفى حشيش، شيرى أشرف، دنيا عظيم، دنيا جمعة، محمد الإمام، خلود عز، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج عادل أديب.