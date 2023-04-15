السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حضرة العمدة" الحلقة 23.. "روبى" تحاول استعادة فيديوهات المراقبة لحسم قضية "سلمى"

روبي في مسلسل حضرة
روبي في مسلسل حضرة العمدة

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة مع بداية الحلقة الـ23، والتي شهدت أولى جلسات محاكمة "سامر ضرغام" الفنان عبدالرحمن عزوز، بتهمة قتل "سلمى" الفنانة دنيا جمعة.

تفاصيل مسلسل "حضرة العمدة" الحلقة 23 

وخلال المحاكمة، استعانت "العمدة صفية" بالخبراء لاستعادة مقاطع الفيديو المحذوفة من كاميرات المراقبة بقرية "تل شبورة"، والتي رصدت جريمة قتل "سلمى"، بعد أن قام رجال "ضرغام" الفنان أحمد بدير، بحذف محتوياتها لتبرئة نجله.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23| بسمة تشهد ضد شقيقها وتصدم الجميع

 

أبطال وصناع مسلسل حضرة العمدة

يشارك فى بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجمة روبي، منهم سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز، وفاء عامر، بسمة، دينا، شادي مقار، منير مكرم، جميل برسوم، جمال يوسف، مصطفى حشيش، شيرى أشرف، دنيا عظيم، دنيا جمعة، محمد الإمام، خلود عز، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج عادل أديب.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة الحلقة 23 مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 مسلسل حضرة العمدة الحلقة الثالثة والعشرون مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

محمد عادل حسنى: المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصرى

وليد الكرتى: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز أمام أسوان لتعويض خسارة الكأس

"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تتحدث عن تفاصيل زيجتها وطلاقها

للشباب حتى 45 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل براتب 2700 جنيه

سوق الكانتو الحلقة 23.. "صالح" يروى لـ"طه" معاناته مع الاحتلال الإنجليزى

مواعيد الصلاة اليوم السبت فى اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور